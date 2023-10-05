Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому

Среди россиян встречается не так много долгожителей. Однако и представителям нашей страны иногда удается отметить не только 100-летний юбилей, но и следующие за ним дни рождения. И у таких людей есть чему поучиться.

Это доказывает пример Зои Моториной, которая дожила до 103 лет. Пожилая женщина воспитала сына, трех внуков и их многочисленных детей. Она перенесла годы войны, после которой работала на мясокомбинате, а также трудилась инспектором по качеству сыров.

Ее секрет долголетия доступен каждому россиянину. Моторина заявила, что никогда не уклонялась от физического труда, а также соблюдала принципы здорового питания. Она принципиально не ела вредную пищу и не увлекалась алкоголем. Каждый ее день был заполнен делами: женщина успевала работать, помогала воспитывать детей и постоянно строила планы на будущее.

Причем в молодости Моторина даже представить не могла, что ей удастся отметить 100-летний юбилей, ведь крепким здоровьем тогда она не отличалась. Долгожительница из Екатеринбурга наслаждается общением с правнуками, которые часто ее навещают, а с покупками и уборкой ей помогают соцработники.