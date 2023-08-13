Дожившая до 102 лет американка раскрыла секрет долголетия: правил всего два

Элинор Кэмпбелл Фейхел — одна из главных долгожительниц не только в родном штате Огайо, но и во всей стране. Женщине уже исполнилось 102 года, и она чувствует себя отлично. Чтобы дожить до такого возраста, американка соблюдала всего два правила, и они сильно удивляют медиков.

Элинор родилась и выросла в один из самых тяжелых периодов истории США — при Великой депрессии. Но это не помешало ей построить счастливую и долгую жизнь. Женщина вышла замуж, родила троих детей. Сегодня у нее уже девять внуков и восемнадцать правнуков.

По словам самой миссис Фейхел, сохранять здоровье и бодрость духа ей помогают две вещи: спиртное и вера в Бога. Элинор сообщила, что каждый вечер выпивает немного крепкого алкоголя. Она чередует водку с другими напитками — бурбоном, виски или бренди. А религиозность позволяет ей сохранять хорошее настроение и избегать лишних переживаний.

Минздрав такие способы сохранения молодости не одобряет. Врачи не рекомендуют ежедневно употреблять спиртное и даже считают, что такой подход скорее навредит здоровью.