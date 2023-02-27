Доживают в антисанитарии: участь официанток из «Карнавальной ночи» проберет до мурашек

Одним из украшений легендарной комедии «Карнавальная ночь» были очаровательные официантки. Их сыграли сестры Шмелевы, которых Эльдар Рязанов лично пригласил в свой фильм. Мало кто знает, кто сложилась их жизнь и в каких условиях сейчас живут бывшие звезды СССР.

В советское время у Валентины, Евгении и Ольги было все: карьера, деньги, востребованность. Однако в 90-е о них забыли, и в жизни каждой сестры настала черная полоса. Ситуация омрачилась тем, что все они потеряли своих детей, которым не исполнилось еще и 30 лет.

Последние годы Шмелевы жили в однокомнатной квартире в полной антисанитарии. Здесь не было ремонта 40 лет. Потолок в жилище почернел, ванна испортилась, а от полов практически не осталось живого места.

Недавно сестры пришли на программу «Малахов» и попросили ведущего помочь им сделать ремонт. Андрей Малахов нанял специалистов, которые за несколько часов преобразили квартиру Шмелевых. Рабочие поменяли санузел и установили другие блага цивилизации. Теперь в их жилище стало намного комфортнее.