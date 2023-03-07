Доживала в «свинарнике»: участь Надюхи из хита «Любовь из голуби» проберет до мурашек

Нина Дорошина известна большинству зрителей по легендарной комедии «Любовь и голуби». Актриса блистательно сыграла экспрессивную Надюху, на долю которой выпали семейные неурядицы. Мало кто знает, в каких условиях доживала всенародная любимица Дорошина.

По словам очевидцев, актриса не пользовалась благами цивилизации, а в ее доме царил жуткий беспорядок. Все жилье актрисы было завалено книгами и различными предметами, которые складировались даже в проходах. Кроме того, в последние годы жизни артистка уже не могла готовить. Дом актрисы превратился в натуральный «свинарник».

При этом друзья предлагали ей свою помощь, но Нина Михайловна была непреклонна. Она отказывалась обзаводиться мобильным телефоном, компьютером и телевизором. Дорошиной, по ее словам, вполне хватало радио.

Впрочем, это совсем не угнетало актрису и не мешало ей сохранять боевой настрой до преклонных лет. Коллеги в театре поражались тому, какой бодрой и активной Нина Михайловна была на сцене, хотя за несколько минут до спектакля она могла держаться за сердце. Слова друзей Дорошиной цитирует издание StarHit .