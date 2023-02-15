Доживала в нищете: не поверите, куда пропали «богатства» Фаины Раневской

Великолепная актриса Фаина Раневская уже давно стала культовой фигурой. Но, несмотря на свою оглушительную популярность и всесоюзное обожание, артистка никогда не была богатой и не нажила баснословного состояния.

Об огромных деньгах Раневская и не мечтала, ведь на ее зарплату в театре, равную 350 рублям, шиковать было невозможно. Кроме того, Фаина Георгиевна обделяла саму себя, раздавая половину нажитого имущества нищим.

Однажды во время съемок к Раневской подошла женщина потрепанного вида и представилась ее одноклассницей. Она пожаловалась на горькую судьбу и нищету. Артистка без раздумий вынесла свою роскошную шубу и отдала ее женщине. Также Раневская подкидывала своим знакомым подарки в их карманы, когда те гостили у нее дома.

Именно поэтому именитая актриса доживала свои дни в бедности. Даже если бы Фаина Георгиевна обладала внушительным состоянием, то не смогла бы его сберечь — виной тому широта ее души и несказанная щедрость.