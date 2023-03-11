Доживал в подсобке за домом: участь кумира Влада Листьева проберет до мурашек

Популярный телеведущий Влад Листьев выгодно отличался от коллег своим имиджем. В одной из своих передач он носил яркие рубашки, подтяжки и галстук. Оказывается, этот стиль Листьев подсмотрел у своего американского коллеги Ларри Кинга. Не все знают, что судьба кумира российского ведущего сложилась весьма драматично.

Кинга не стало два года назад. Суперзвезда американского телевидения скончался в возрасте 87 лет после болезни. Незадолго до своей смерти Ларри мечтал о разводе с актрисой Шоун Саутвик, которая всячески издевалась над супругом.

Когда Кинг был уже болен, жена заточила его в особняке, расположенном в Беверли-Хиллз. Шоун запретила друзьям и коллегам Ларри навещать его. Когда основатель ток-шоу Larry King Live совсем ослаб, Саутвик выселила его в строение, расположенное на заднем дворе.

По словам Грега Кристенсена, продюсера и друга Кинга, Шоун оскорбляла мужа, не оказывала ему должного ухода и не предоставляла медикаменты. Также выяснилось, что в этот период Саутвик изменяла Ларри.

Возможной причиной жестокого обращения со стороны Шоун стала неверность Кинга. В 2010 году она утверждала, что супруг изменил ей с ее же сестрой. Но сейчас уже никто не скажет, правда это или нет. О последних годах жизни легендарного американского ведущего рассказали авторы портала Radaronline.