Дожил ли Глеб Жеглов до пенсии? Ответ братьев Вайнеров вас точно разочарует
Его судьба оказалась незавидной.
Братья Вайнеры известны широкому зрителю благодаря пятисерийной драме «Место встречи изменить нельзя». Авторы написали сценарий, опираясь на свой детективный роман «Эра милосердия», и задумались о создании продолжения, когда увидели успех кинокартины. Тем более зрители очень хотели знать о судьбе Глеба Жеглова. В фильме его блестяще сыграл Владимир Высоцкий, поэтому популярность персонажа — это и заслуга талантливого актера.
Впрочем, судьба любимого героя оказался незавидной и может разочаровать преданных поклонников писателей. Аркадий и Георгий Вайнеры решили, что милиционер, который вполне достоин высоких чинов за свою работу, должен умереть. Поэтому в начале продолжения романа храбрец погибает из-за предательства.
Не посчастливилось и врагам протагониста. Автор YouTube-канала «16 ключей к человеку» упоминает, что Фокс и Горбатый не избежали сурового наказания и были расстреляны.