Дожил до 106 лет: самый старый актер в мире раскрыл секрет своего долголетия (стоит запомнить всем)

Удивительно, но Норман Ллойд начал сниматься в кино еще в 20-е годы прошлого века. При этом последний фильм с его участием вышел в 2015 году. За такую долгую карьеру он смог поработать с Чарли Чаплином, Льюисом Майлстоуном и даже Альфредом Хичкоком.

Фильмография самого пожилого актера тоже способна поразить своим количеством и разноплановостью проектов. За все время он снялся в более 120 работах, но удостоился всего лишь одной значимой награды. Тем не менее картины с его участием довольно часто забирали престижные статуэтки известных кинопремий.

Секрет долголетия артиста мечтали узнать многие его коллеги, и однажды он раскрыл эту тайну.

Ллойд рассказал, что все эти годы он всего лишь старался не общаться с неприятными людьми. Этот совет точно поможет многим избежать ненужного стресса и раннего старения.

И все же талантливый артист покинул этот мир в 2021 году в возрасте 106 лет, но оставил после себя огромное наследие.