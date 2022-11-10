Дойдет до беды: топ-3 знака Зодиака, которым категорически запрещено пить

Выпить пару бокалов вина для того, чтобы поднять себе настроение, по дороге с работы завернуть в магазин для бутылочкой пива, чтобы вечером расслабиться у телевизора - для многих людей это обычное дело. Вот только кто-то не злоупотребляет спиртным и умеет вовремя остановиться, а кто-то теряет голову после нескольких глотков. По мнению астрологов, немаловажную роль здесь играет знак зодиака - некоторые представители зодиакального круга с легкостью попадают в лапы зеленого змия и в результате могут оказаться в беде. Рассказываем, каким знакам лучше не злоупотреблять горячительными напитками.

Телец

Уроженцы земного знака производят впечатление людей, совершенно равнодушных к алкоголю. Собственно, так на самом деле и есть, однако если Телец позволит себе маленькую слабость и выпьет лишнего, ждите беды.

Представители этого знака довольно быстро теряют над собой всякий контроль и бездумно падают в объятия зеленого змия.

В нетрезвом состоянии Тельцы способны совершить какую угодно глупость, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Однако астрологи рекомендуют соблюдать осторожность - если уроженцу знака что-то не понравится, может и кулаки в ход пустить.

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, падки на горячительные напитки. А все потому, что алкоголь дарит им ощущение эйфории, крылышек за спиной, бабочек в животе и прочих приятных вещей. Под градусом представители воздушного знака готовы пуститься на немыслимые приключения, поэтому даже сложно сказать, что будет лучше - если рядом с ними будет кто-то находиться и попробует в нужный момент остановить от нетрезвых подвигов или если поблизости никого не будет и Водолей не втянет в неприятности никого, кроме себя.

Самое интересное, что на следующее утро он не вспомнит свои похождения вообще.

Рыбы

Эмоциональные Рыбки порой настолько сильно загоняются, что решают снизить тревожность с помощью алкоголя. Действительно, на какое-то время спиртное помогает уроженцам водного знака расслабиться и позабыть о проблемах.

Однако если Рыбы примут на грудь чрезмерно много, это может закончиться неприятностями.

Как минимум звонком бывшему партнеру с попытками выяснить отношения, максимум - поездкой в больницу, потому что в нетрезвом состоянии представители знака быстро теряют координацию и могут упасть на ровном месте.