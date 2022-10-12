Помните красавца из сериала «Доярка из Хацапетовки»? Куда пропал и как сейчас выглядит обаятельный актер

Кирилл Жандаров прославился на всю Россию, исполнив роль сына олигарха в сериале «Доярка из Хацапетовки». Рейтинги сериала сделали молодого театрального актера настоящей звездой. К тому же выяснилось, что он весьма неплохо музицирует: именно Жандаров исполнил на съемках романс «Не отпускай меня», к которому сам написал музыку.

Слава, пришедшая к артисту после «Доярки из Хацапетовки», отнюдь не сделала его заложником единственного амплуа. Сериалы «Шаманка», «Провинциалки», «Доктор Иванов», «Морские дьяволы» — все это часть его фильмографии. Только в нынешнем году Кирилл занят сразу в четырех разных проектах.

Личная жизнь Кирилла долгое время также протекала очень активно. Сначала он женился на Надежде Толубеевой — представительнице известнейшей актерской династии и звезде фильмов «Достоевский» и «Григорий Р.». Но этот брак оказался недолгим.

Еще будучи женатым, Жандаров встретил на своем жизненном пути актрису и сценариста Марию Валешную. Общаясь друг с другом, они поняли, что их тянет друг к другу не просто так. В начале нулевых они зарегистрировали брак, а в 2013 году на свет появился их сын — Валерий.