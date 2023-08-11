Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко

Евгения Осипова известна массовому зрителю по ролям в сериалах «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа». Артистка регулярно снимается, а армия ее поклонников лишь растет. При этом далеко не все знают, как складывается личная жизнь знаменитости.

Дело в том, что больше 10 лет артистка была супругой Анатолия Симченко. Вместе пара воспитывала двоих детей, но не так давно влюбленные решили разорвать отношения, а Осипова уже начала встречаться с новым возлюбленным.

Избранником звезды экрана стал блогер и ведущий Андрей Карпов, известный под ником Гликоген. Звезда социальных сетей в два раза моложе своей избранницы, но это не остановило их от отношений.

Пользователи Сети были шокированы выбором Осиповой. Обсуждая ее личную жизнь, фанаты отметили, как неестественно выглядит пара. По мнению публики, блогер похож на сына артистки, но точно не на ее возлюбленного.