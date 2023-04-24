«Доярка из Хацапетовки» годится избраннику в мамы: на них даже смотреть неловко

Евгения Осипова известна в России как звезда сериала «Доярка из Хацапетовки». Многосерийная мелодрама сделала ее настоящей звездой, а после артистка появилась, например, в таких шоу, как «Карпов», «Мамочки» и «Ресторан по понятиям». При этом последнее время звезда экрана занята не свой карьерой, а личной жизнью.

Так, 36-летняя Осипова, как пишет «СтарХит», начала роман с блогером Андреем Карповым, известным под псевдонимом Глюкоген-ТВ. Знаменитость не смутило, что избранник младше ее на 18 лет. Осипова даже успела познакомить Карпова со своими детьми Максимом и Софией. И на публике пара уже не скрывает своих отношений, постоянно выходит вместе в свет.

«Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал», — признавались очевидцы, встретившие знаменитую пару.

Пользователи Сети не стали скрывать, насколько шокированы выбором актрисы. По их мнению, молодой блогер совершенно не подходит успешной звезде экрана, а вместе они выглядят не как пара, а как мать и сын.