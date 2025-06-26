«Довольны? Довели!»: Зеглер чуть не сошла с ума из-за новой «Белоснежки» от Disney — актрисе чудом помогли психиатры

Сейчас юная звезда кино и театра пьет таблетки от тревожности.

Рэйчел Зеглер пережила то, чего в сказках не бывает: бурю хейта, волну критики и настоящую травлю после роли в диснеевской «Белоснежке». На фоне «воук»-переписанного сюжета, обновленной героини и смены этнического образа принцессы — интернет взорвался.

Актрису, наполовину колумбийку, наполовину польку, травили, спорили, обесценивали. И все это на фоне ожидания главной премьеры в ее карьере. Сказочное превращение обернулось психологическим кризисом в духе грустного постироничного мема «Довольны? Довели!».

В свежем интервью для i-D Magazine Рэйчел призналась: без психиатра она бы не справилась. Именно он дал ей ключевую фразу:

«То, что ты сейчас переживаешь — это не норма».

Это помогло ей перестать обвинять себя за уязвимость.

«Это был поворотный момент, — говорит актриса, признаваясь, что она впервые начала прием медикаментов от тревожности — Я просто не функционировала. А я хотела снова жить и чувствовать уверенность в себе».

Сейчас Зеглер играет в лондонском Вест-Энде в мюзикле Evita и, кажется, обрела внутренний баланс. В интервью она подчеркивает, что мышление жертвы — это тоже выбор, и она решила его не делать.

«Я выбираю свет, доброту, счастье. Иногда радость — это тоже выбор, и я его делаю каждое утро».

История Рэйчел — о том, как тяжелый путь через травлю и тревогу может закончиться не падением, а обновлением. Даже если принцесса в сказке — современная и не совсем классическая, а рейтинги твоего фильма пробили дно на IMDb.

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