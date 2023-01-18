Доверяют и уважают: самые неревнивые партнеры по знаку Зодиака

К ревности отношение двойственное. С одной стороны, она привносит в романтические отношения перчинку, не позволяет партнерам расслабиться и напоминает, что, на минуточку, завоевывать внимание друг друга важно не только в начале романа, но и на всем его протяжении. С другой, порой ревность превращается в настоящую паранойю, отравляет паре существование и может даже привести к разрыву. Тем, кто уже хлебнул горя с ревнивыми Отелло, астрологи рекомендуют присмотреться к представителям определенных знаков зодиака. Они уж точно не станут мучить вторую половинку бесконечными расспросами и подозрениями. Ведь в отношениях они руководствуются доверием и уважением.

Близнецы

Представители воздушного знака сами кого угодно сведут с ума от ревности, поскольку не упускают возможности пофлиртовать с симпатичными представителями противоположного пола. А вот сами они практически никогда не позволяют себе опускаться до столь низменного чувства.

Если у Близнецов возникнут какие-то вопросы к своей второй половинке, они скорее уж откровенно поговорят с ней, чем начнут изводить ревностью.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, достаточно эмоциональны, однако ревность не входит в их диапазон чувств. Уроженцы воздушного знака привыкли безоговорочно доверять своему партнеру. Они убеждены, что если сами не делают ничего предосудительного, то и избранник не станет. Однако из-за своей доверчивости Раки порой сами становятся жертвой обмана.

Но даже на собственном опыте узнав, что такое измена, они не станут брать негативный багаж в новые отношения.

Стрелец

Стрельцы не ревнуют - даже если они заметят, что партнер увлеченно заигрывает с кем-то еще, воспримут это не как оскорбление, а как повод освежить отношения и обновить что-то в себе. Представители огненного знака обязательно доберутся до первопричины, побудившей вторую половинку к флирту, и сделают правильные выводы. Но злоупотреблять доверием Стрельца все же не стоит - он закроет глаза на невинные заигрывания, но не простит реальную измену.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея никогда не были собственниками и не станут ими. Это касается не только вещей, с которыми уроженцы воздушного знака расстаются с завидной легкостью, но и людей. Ревность Водолею вовсе не свойственна - напротив, они открыты для всевозможных экспериментов, например, для свободного брака.