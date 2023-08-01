Доверяй, но проверяй: женщины с этими именами часто лгут своим половинкам

Чужая душа - потемки, особенно загадочная женская. Представительницы прекрасного пола отлично умеют лукавить, когда это необходимо, а некоторые и вовсе добились невообразимых высот в искусстве виртуозно врать. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых способны обвести вокруг пальца даже самого подозрительного партнера.

Анастасия

Коммуникабельная Настя найдет общий язык с кем угодно. Эта девушка видит собеседника насквозь и умеет подобрать к нему подходящие ключики. Очень скоро человек полностью попадает под ее чары, и Анастасия может вертеть им по своему усмотрению. С помощью своего обаяния обладательница имени легко добивается поставленных целей.

Управлять любимым человеком Насте проще вдвойне.

Ей достаточно нежно улыбнуться избраннику, дотронуться ласково - и вот уже тот растаял, словно мороженое на солнышке, и готов исполнить любое ее желание. Даже неприкрытую ложь из уст Анастасии партнер проглотит без лишних вопросов и не усомнится в ее искренности.

Елизавета

Богатое воображение - одновременно и плюс, и минус Елизаветы. Обладательница этого имени наделена потрясающей фантазией, с ней никогда не бывает скучно - но в то же время она легко может обвести вокруг пальца. Реальность и вымысел настолько близко соседствуют в голове Лизы, что порой она и сама не замечает, как приукрасила рассказ.

Партнер Елизаветы вряд ли усомнится в ее искренности - настолько вдохновенно и гладко она лжет.

К чести этой женщины, она никогда не станет прибегать к вранью в нечистых целях. Как правило, Лиза только мило фантазирует. Однако если ее обидеть, она может использовать свои способности и в корыстных целях. Распустить сплетни про обидчика - проще простого.

Юлия

Обаятельная Юлия легко завоевывает расположение собеседников. Кажется, эта девушка способна поддержать беседу абсолютно на любую тему. Язычок у Юли остренький, она не полезет за словом в карман, если придется. Чувством юмора обладательница имени тоже не обделена, но стоит помнить, что лжет она так же легко и просто, как смешит собеседников удачной шуткой.

Избранник обожает Юлию и совершенно не замечает ее лжи и изворотливости.

Женщина, нареченная этим именем, способна утаить от благоверного и поцарапанное авто, и очередные баснословные траты, и наличие любовника. Юля настолько виртуозно лжет, что партнер может вообще никогда не узнать о реальном положении дел.