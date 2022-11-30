Доверенное лицо принцессы Дианы: кто приложил руку к свадьбе с Карлом III (фото)

Жизнь принцессы Дианы могла сложиться иначе, если бы не знакомство с принцем Чарльзом, ставшим впоследствии королем Великобритании Карлом III. Встрече с ним монаршая особа обязана своей старшей сестре Саре.

Леди Сара Маккоркодейл первой закрутила роман с наследником престола. Их отношения завязались в конце 70-х и довольно скоро подошли к концу. Причина этого была отчасти в том, что сестра леди Ди публично заявила, что никогда не выйдет замуж за Чарльза — неважно, мусорщик он или будущий король.

Впоследствии старший сын Елизаветы II обратил свое внимание на Диану. После их помолвки Маккоркодейл с гордостью рассказывала журналистам, что именно она познакомила сестру с принцем. «Я их купидон», — говорила Сара.

Она не только приложила руку к свадьбе родственницы с Карлом III, но и была доверенным лицом Дианы при дворе. Часто Сара отправлялась в поездки вместе с королевой людских сердец, а та в свою очередь незадолго до гибели призналась, что из всего своего окружения может доверять только одному человеку — Маккоркодейл.