Довели все до абсурда: над этими ошибками в «Великолепном веке» хохочут в Турции

Популярность «Великолепного века» росла от сезона к сезону. Каждую серию смотрело все больше человек, из-за чего продюсеры и сценаристы приняли решение отступить от исторических фактов и добавить интриги. Однако их решение лишь разочаровало зрителей.

Так, в третьем сезоне исторической драмы создатели позволили себе массу грубейших ошибок. Например, войны между Хюррем и сестрами султана Сулеймана были попросту невозможны. Дело в том, что возлюбленная правителя получает титул хасеки, что делает ее второй женщиной в государстве. И после этого уже никто, кроме матери самого султана, не мог ей противостоять.

Помимо этого, Фирузе-хатун не могла появиться в гареме Сулеймана. В одной из серий оказывается, что на спине интриганки красуется татуировка династии Сефевидов, древних врагов Османской империи. Однако каждая девушка перед тем, как оказаться в гареме, проходила тщательный осмотр. И ни один евнух не мог пропустить рисунок на ее коже.

Подобные ошибки в итоге испортили репутацию популярного проекта. Турецкие зрители активно осмеивали шоу, а его рейтинги заметно упали.