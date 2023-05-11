Довели: участь звезды кинохита «Когда деревья были большими» ужаснет любого

Мелодрама «Когда деревья были большими» стала знаковой картиной для Инны Гулой. Роль Наташи считается самой выдающейся в ее кинокарьере.

Очаровательная Инна пользовалась успехом у мужчин. В итоге она выбрала поэта и сценариста Геннадия Шпаликова, однако их любовь закончилась драматично.

Карьера супругов бурно развивались в эпоху оттепели. Так, Геннадий написал сценарий для культового фильма «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым, а также он снял собственную ленту «Долгая счастливая жизнь» — в этой картине сыграла Инна. А вот дальше начался карьерный спад.

Творцам давали все меньше свободы, и Шпаликов попал под раздачу. Его сценарии критиковали и нещадно резали, что в итоге сломало поэта. Он начал пить и срываться на супруге. Гулая не выдержала и ушла из дома.

Шпаликов опустился на самое дно, и в возрасте 37 лет он ушел из жизни. Инна так не смогла смириться с его смертью. Она заболела, но лечение не помогло.

Актриса скончалась в 50 лет через несколько дней после своего дня рождения. Отсутствие ролей, уход мужа и забвение — все это довело артистку до критической черты. У Инны осталась дочь Дарья Шпаликова, которая тоже стала актрисой.