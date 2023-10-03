Довели до слез, назвали уродиной: эту советскую актрису не хотели брать в театральный вуз

Приемная комиссия еще никогда так не ошибалась.

Многие знаменитые актеры проваливались на вступительных экзаменах, а попадали в заветные театральные вузы только со второй, а то и с третьей попытки. Иногда причиной было сильное волнение, но чаще всего затрудняла поступление большая предвзятость комиссии к внешности будущих звезд. Именно это едва не лишило советский кинематограф одной из самых выдающихся актрис.

Инна Чурикова подала документы в Школу-студию МХАТ. На вступительном экзамене девушка самозабвенно читала стихи Александра Сергеевича Пушкина. Но внимание экзаменаторов привлекло совсем другое. Один из них спросил Инну, знает ли она про богиню красоты Афродиту.

«Идите и посмотрите на себя в зеркало», — заключил педагог.

С этого экзамена Чурикова убежала в слезах. Но потом все же последовала совету и решила, что такое необычное лицо оценить сможет не каждый. И отправилась поступать в Щепкинское училище, которое окончила с красным дипломом.