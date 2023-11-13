Довели до слез: из-за чего Крачковская рыдала в три ручья на съемках «Ивана Васильевича»

Наталья Крачковская — обаятельная и жизнерадостная актриса, которая украсила собой фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Появившись лишь в нескольких эпизодах, она очаровала зрителей. Над харизматичной Ульяной Андреевной хохотали до упаду, а ее легендарное: «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат», — ушло в народ.

Сцена была смешная, а ситуация страшная. Ведь Наталья Леонидовна плакала, стоило лишь выключить камеру.

Дело было не в обиде и не в конфликтах с другими актерами. Проблемы начались из-за образа Ульяны Бунши.

Чтобы снять эпизод, где женщина избавляется от рыжей шевелюры и остается лысой, на Крачковскую надели два парика. А под них еще и плотную резиновую шапочку для бассейна. Причем не взрослую, а детскую, чтобы натуральные волосы актрисы не мешали.

«Конструкция» давила так сильно, что у артистки отекало лицо. Боль была невыносимой, и на глаза Натальи Леонидовны невольно наворачивались слезы. Впрочем, по кадрам это совершенно невозможно заметить.