«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением

Зепюр Брутян поделилась с подписчиками в соцсетях деталями семейной жизни с Павлом Прилучным. Она выступила с громким заявлением, признавшись, что ей посчастливилось присутствовать во время работы Павла на съемочной площадке. Его талант так вдохновил 26-летнюю актрису, что она даже растрогалась.

«Своей игрой довел до слез», — сообщила Брутян фолловерам.

Молодая жена актера добавила, что очень гордится Павлом и надеется многому у него научиться. Кстати, в прошлом у Брутян была такая возможность: два года назад она снималась вместе с Прилучным в сериале «В клетке». По слухам, именно тогда между коллегами пробежала искра. Но их роман был невозможен, ведь актер был еще женат на Агате Муцениеце. Более того, она также принимала участие в съемках и пресекала любой флирт супруга.

После их развода, по данным источников, Павел нашел утешение в отношениях с Мирославой Карпович. А в этом году стало известно о его тайной свадьбе с Зепюр, после которой они отправились в медовый месяц.