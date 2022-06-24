Доведут себя и окружающих: 4 самых нервных знака зодиака

Кто в зодиакальном круге волнуется и переживает больше всех?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал нервозность. Во взвинченном состоянии трудно сосредоточиться на каком-нибудь деле, мыслить логично и здраво. Если волнение слишком сильное, даже проверенные методики – например, глубокие вдохи и выдохи – оказываются бесполезными. По мнению астрологов, в этом могут быть виноваты звезды – некоторые знаки зодиака они наделили чересчур чувствительной нервной системой. Рассказываем, кто же в гороскопе подвержен беспокойству сильнее всего.

Близнецы

Представители воздушного знака со стороны кажутся хозяевами своей судьбы, веселыми и беззаботными. Однако зачастую это всего лишь маска, которую они носят, чтобы усыпить бдительность окружающих. Близнецы практически всегда пребывают в состоянии стресса – виной тому их противоречивый характер. Каждый день они неустанно взвешивают в своей голове все "за" и "против", волнуются и колеблются, обдумывая, какое же решение принять.

А покончив с одной дилеммой, принимаются за следующую.

Дева

Еще один знак зодиака, которому мешает спокойно жить излишняя тревожность – это Дева. Как и в случае с Близнецами, внешне ее беспокойство может никак не проявляться – даже в экстремальной ситуации Дева тверда и непреклонна, как скала.

Но как только уроженцы земного знака остаются наедине с собой, их тревожность прорывается наружу и ощутимо портит им жизнь.

Девы перманентно волнуются не только за себя, но и за своих близких, а потому часто контролируют и опекают их, не сознавая, какие неудобства это причиняет.

Рыбы

Эмоциональные Рыбки наделены богатым воображением, а потому как никто другой умеют накрутить себя даже на пустом месте. Реальный мир чересчур пугает их, ведь они не могут им управлять – в отличие от мира грез, куда уроженцы водного знака регулярно сбегают.

Иногда Рыбы пускаются в иную крайность и начинают слепо доверять всем и вся, что, несомненно, приводит к плачевным последствиям.

Близким людям представители этого знака доставляют немало хлопот – нужно следить, чтобы они из-за своей наивности не попали в переплет.

Весы

В душе уроженцев воздушного знака постоянно идет конфликт – чаши их внутренних весов то поднимаются вверх, то опускаются вниз. Во фразе "казнить нельзя помиловать" Весы десять раз поставят запятую то в одном, то в другом месте, и все равно не будут уверены, что поступили правильно.

Представители знака донимают окружающих, советуясь с ними по целому ряду вопросов, но в итоге запутываются еще больше.

Неудивительно, что они постоянно на нервах.