Доведут любого: 4 самых душных знака зодиака

Когда находишься рядом с некоторыми людьми, так и тянет открыть форточку или вовсе покинуть комнату. А все потому, что собеседники относятся к так называемым душнилам – тем, кто буквально душит окружающих своим занудством и снобизмом. Астрологи убеждены, что душными людьми становятся не только в силу личных качеств, но и потому, что родились в определенном месяце. Рассказываем, кто же входит в топ-4 самых невыносимых нытиков.

Козерог

Первое место в рейтинге занимают Козероги, которые, кажется, с самых пеленок взирают на окружающий мир серьезным и даже суровым взглядом.

Превыше всего в этой жизни они ценят дисциплину и следование регламентам, не задумываясь над тем, как важно научиться проявлять свои эмоции, самовыражаться и наслаждаться моментом.

Козероги любят читать нотации чересчур легкомысленным, на их взыскательный взгляд, друзьям, а те, в свою очередь, гадают, как их угораздило связаться с такими занудами.

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Дева

Девы – перфекционисты до мозга костей. Их желание сделать все идеально доходит до настоящей мании.

Помните Монику из "Друзей", которая в разгар игры на вечеринке педантично напоминала гостям, что фломастеры нужно закрывать до щелчка?

Так вот, это едва ли не лучшая иллюстрация типичной Девы. Если кто-то поблизости будет делать что-то неправильно, уроженцы земного знака обязательно прочитают ему целую лекцию или устроят мастер-класс. И неважно, что их об этом не просили.

Рак

Главные зодиакальные нытики, безусловно, Раки. Они часто впадают в депрессивное состояние, и, видимо, ставят себе задачу захватить в свое уютное болотце всех друзей и близких.

Поэтому они денно и нощно будут рассказывать окружающим, как тяжело им приходится, как никто их не ценит, стенать, жаловаться и так далее по списку.

На самом же деле проблемы возникают вовсе не у Раков, а у их друзей, которые разрываются между сочувствием и желанием поскорее закончить эту изощренную пытку нытьем.

Рыбы

Каждый новый день для Рыб – повод погрузиться в бездонные глубины печали. Уроженцы водного знака ранимы настолько, что способны впасть в грусть-тоску из-за любого неосторожного слова или взгляда.

В таких ситуациях они ищут поддержки у друзей, правда, довольно часто перегибают палку.

Близким людям бывает обидно, когда Рыбы видят в них исключительно жилетку для слез. Даже когда все хорошо, представители знака тревожатся, как бы белая полоса внезапно не закончилась.

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