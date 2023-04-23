Доступнее не придумаешь: пышка из «Уральских пельменей» раскрыла секрет похудения

Харизматичная Ксения Корнева стала знаменитостью благодаря шоу «Уральские пельмени». Обаятельная и артистичная комедиантка почти всегда обладала пышными формами, но когда-то у Корневой была стройная фигура.

Ксению нельзя назвать толстой дамой, ведь у нее пропорциональные формы и выраженная талия. Однако к худышкам ее тоже трудно отнести. Звезда «Уральских пельменей» откровенно призналась, что однажды ей удалось резко постройнеть, но это получилось непроизвольно.

Избавиться от лишнего веса артистке помог студенческий образ жизни.

Дело в том, что во время учебы в институте у Ксении почти не было денег на еду. Также она целыми днями пропадала на лекциях и семинарах, поэтому ей приходилось довольствоваться перекусами. С таким графиком Корнева довольно быстро превратилась из пышки в стройную девушку. Вот такой незатейливый и доступный метод стройности.

Но как только артистка стала зарабатывать приличные деньги, ее пышные формы вернулись обратно. Об этом Ксения поведала на YouTube-канале «PROжизнь».