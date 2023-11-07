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Достойные конкуренты Даздраперме: эти русские имена сейчас кажутся нелепыми

7 ноября 2023 09:00
Достойные конкуренты Даздраперме: эти русские имена сейчас кажутся нелепыми

Вряд ли кто-то захочет назвать так ребенка.

Традиционными русскими именами считаются Иван да Марья. Или, на худой конец, Василий. На самом деле, в старину мальчиков и девочек называли совсем иначе.

Сейчас написать такое в свидетельстве о рождении рискнут только самые отважные отцы и матери. Потому что устаревшие слова звучат нелепо для современного слуха.

Например, вряд ли кто-то захочет обеспечить сыну насмешки одноклассников, назвав его Доброжиром. А ведь в прошлом считалось, что это имя привлечет к ребенку богатство и счастье, сделает характер приятным.

Неждан звучит как что-то из современного сленга. Между тем, на Руси так называли неожиданных детей, нередко появлявшихся от недобровольных союзов.

Основательный Дубыня и величественный Путята тоже вполне могут стать объектом насмешек в нынешнем мире. Среди женских имен тоже немало забавных: например, Полонейка или Святохна точно звучат непривычно для современных ушей.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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