Достойно сериала: не поверите, где Жанетта из «Возвращения Мухтара» нашла свое счастье

Роль судмедэксперта Жанетты Сельской в сериале «Возвращение Мухтара» прославила Оксану Сташенко. На счету актрисы немало других значимых проектов. Кроме съемок в кино она выходила на театральную сцену, работала на телевидении. Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь знаменитости, которая достойна целого сериала.

Замужем Сташенко была шесть раз, причем со вторым мужем, актером Константином Спасским, артистка ходила в ЗАГС дважды. Был на ее счету и фиктивный брак. Актриса вышла замуж за известного человека, имя которого пожелала сохранить в тайне, чтобы помочь ему обзавестись московской пропиской.

Однако счастье артистка нашла лишь со своим шестым законным мужем. Им оказался бизнесмен Влад Мина, с которым Сташенко познакомилась на съемочной площадке «Возвращения Мухтара». Тогда будущие супруги не обратили друг на друга внимания, но спустя время предприниматель серьезно заболел, и артистка пришла к нему на выручку.

Вместе они отправились в путешествие по Индии, подробностями которого знаменитость поделилась в интервью журналу «Отдохни». Именно во время этой поездки звезда прониклась чувствами к своему избраннику, которые оказались взаимными. Вот уже больше 10 лет влюбленные практически не расстаются.