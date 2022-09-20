Достойна отдельного сериала: кто на самом деле стоял за успехом «Великолепного века»

С момента завершения сериала «Великолепный век» прошло уже почти 10 лет, однако проект до сих пор широко обсуждается в Сети и может похвастаться огромным количеством преданных поклонников. За его успехом стояла сценарист Мерал Окай, жизнь которой оказалась похлеще любой мыльной оперы.

Создательница исторической драмы так и не успела насладиться собственным триумфом. В нулевых, когда идея сериала дошла до продюсеров, ее разнесли в пух и прах. Мало кто верил, что проект на такую тему покорит сердца зрителей. Вопреки пересудам и жесткой критике, Окай не стала отказываться от мечты поведать миру историю любви султана Сулеймана и Хюррем, и, как показало время, не прогадала.

При этом мало кто знает, с какими испытаниями на жизненном пути пришлось столкнуться самой Окай. В мир кино она пришла благодаря поддержке мужа — актера Ямана Окай: именно он первым обратил внимание на талант сценариста. Спустя девять лет совместной жизни в дом супругов постучалась беда. У артиста обнаружили рак, который и унес его жизнь.

Личная трагедия не помешала Окай усердно работать. Сценарное дело помогло ей заглушить собственную боль и принесло свои плоды. В 1999 году на экраны вышла первая работа Мерал — сериал «Вторая весна». Всемирной известности проект не получил, но зрителям Турции полюбился.

Потом появился еще один сериал, который закрепил успех Окай в киноиндустрии. Но все это было не тем, о чем она мечтала. Ради своей цели в виде «Великолепного века» знаменитость отказалась и от личной жизни, и от детей. Пожалуй, это тот самый случай, когда игра стоила свеч.

Успех драмы был настолько оглушительным, что навсегда изменил турецкий кинематограф: за его новинками стали следить даже за рубежом. Именно в этот момент, когда Окай добилась признания и любви зрителей всего мира, ее здоровье резко пошатнулось. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба — рак легких.

Победить страшную болезнь сценарист так и не смогла. Она ушла из жизни в апреле 2012 года и, как пишет портал Istanbul Life, до самых последних дней участвовала в создании шедевра под названием «Великолепный век».