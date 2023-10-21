Достоин премии «Оскар» больше, чем «Утомленные солнцем»: этот фильм Михалкова назвали лучшим

За свою карьеру Никита Михалков снял больше 30 лент. Некоторые из его работ получили даже международное признание: достаточно вспомнить картину «Утомленные солнцем», за которую постановщик был награжден «Оскаром».

Однако рядовые зрители гораздо больше ценят совсем другой фильм выдающегося режиссера. Согласно опросу, проведенному в Сети некоторое время назад, на первом месте оказалась дебютная полнометражная работа Михалкова, увидевшая свет в 1974 году. Это вестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В ту пору лента оказалась по-настоящему новаторской, так как соединила в себе черты нескольких жанров, среди которых были детектив и боевик. Одну из центральных ролей в картине исполнил сам Никита Михалков. Как считают пользователи Сети, в ленте он впервые раскрылся как талантливый постановщик.