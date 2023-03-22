Достигла вершины карьеры в 5 лет: что стало с экранной дочерью Ретта Батлера (фото)

Камми Кинг снялась всего в двух картинах, но при этом сумела вписать свое имя в историю мирового кинематографа. Таким успехом она обязана роли Бонни, дочери Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром».

После работы на съемочной площадке культового проекта артистка засветилась в эпизоде ленты под названием «Блондинка встречает босса». Затем Кинг навсегда покинула кино. Причину этого знаменитость объясняла с юмором, отмечая, что уже в пять лет достигла вершины актерской карьеры.

Впоследствии экранная наследница Батлера занялась рекламной деятельностью. Наладила она и личную жизнь. Кинг два раза выходила замуж, стала приемной матерью двоих детей. Попробовала Камми свои силы и в качестве писательницы.

В 2009 году она представила на суд публики книгу, которую назвала «Бонни Блу Батлер: Мемуары Унесенных Ветром». Спустя год после этого события 76-летняя Кинг скончалась. Причиной ее смерти стал рак легких.