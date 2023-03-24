Доставались только избранным: за какими импортными продуктами охотились в СССР

Во времена оттепели, провозглашенной при Никите Хрущеве, железный занавес «приподнялся». Из заграничных поездок привозили товары, считавшиеся символом престижа. На многие из них шла настоящая охота.

Наряду с техникой и одеждой моряки, дипломаты, артисты и представители прессы, работающие за границей, привозили жвачку и «Пепси-колу». Заморские товары покупали в «Березке». Чего только магазин не предлагал за валюту: от магнитофонов и автомобилей до анчоусов и Амаретто.

Позже — как примета времени — сеть элитных магазинов «снялась» в мультфильме «Ну, погоди!». Точнее, в 18-й серии полюбившегося шедевра, где «Березка в Лужниках» превращается в арену битвы Волка и Зайца, где они в числе прочего сражаются на световых мечах.

Из съедобных продуктов там можно было приобрести пасту, кофе и алкоголь, испанский тунец и японские соусы. Особенным спросом пользовались китайский чай и датский сыр Rasmus. Для большинства граждан такие лакомства оставались недостижимой роскошью. Зачастую они вызывали шок даже у тех, кто все-таки мог себе их позволить.

Лучше всего эти ощущения переданы в книге историка А. Ивановой, которая описывает поход в «Березку» одной женщины. Она была замужем за советским журналистом, работавшим за рубежом. Она рассказывала, что такого свиного окорока, как там, она не видела «никогда в своей жизни».