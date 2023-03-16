Доставалась только избранным: за этой косметикой охотились все женщины СССР

Зарубежная косметика начала появляться на прилавках советских магазинов в 1970-х. Купить заграничные пудру, румяна и помаду можно было в «Березке», «Лейпциге», «Будапеште». Вот только цена у желанных товаров доходила до 1/5 от зарплаты, да и в той же «Березке» затариваться могли не все.

В элитный магазин могли прийти чиновники, представители научной интеллигенции, спортсмены, переводчики. В «Березке» продавались лаки, туши, тени и помада от Dior и Lancôme.

Черно-синий тюбик с французской помадой стоил до 25 рублей. Многим нравились помады бренда Pupa. Ее же чаще всего подделывали.

Среди духов у тех, кто мог их себе позволить, помимо Chanel No. 5 популярны были Magie Noire и Climat от Lancôme. Последний образец парфюмерии снискал себе славу, появившись в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Розовые румяна от Estée Lauder были пределом мечтаний для многих советских модниц. А за «золотую розочку» — пудру Lancôme — женщины были готовы отдать половину зарплаты (50 рублей).