Достаточно, чтобы прокормить семью: ахнете, узнав гонорары актеров «Ералаша» в СССР

Юные актеры ни в чем себе не отказывали.

«Ералаш» стал путевкой в жизнь для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Анна Цуканова-Котт, Ольга Кузьмина, Александр Головин, Наташа Ионова, Михаил Казаков — все они вышли из юмористического киножурнала. Снимался в легендарной передаче и Владимир Сычев, исполнитель роли Лехи Психа в сериале «Физрук».

Актер посетил YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» и разоткровенничался о съемках в «Ералаше». Оказывается, маленькие звездочки получали солидные гонорары. Плата за один съемочный день за главную роль составляла 7 рублей 50 копеек — эту сумму Володя тратил на билеты в кино с друзьями, на мороженое и чебуреки.

Родителями артиста были простые советские люди: мама получала 90 рублей в месяц, а папа — 120. Зарплата Сычева также пополняла семейный бюджет. Если за «Ералаш» мальчик получал деньги сам, то гонорары за работу в кино уходили родителям и позволяли маме с папой жить безбедно.