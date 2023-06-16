Достанут с неба луну: мужчины с этими 3 именами самые романтичные

Они испытывают сильные чувства, но нередко стесняются признаться в них вслух. Даже самые маленькие сюрпризы и подарки они преподносят так трогательно, что сердце тает в груди. Рядом с ними веришь, что благородные рыцари, готовые на любые подвиги ради своей принцессы, еще не перевелись на белом свете. Все это о мужчинах-романтиках, которых осталось не так много, но все же они есть. И если женщине повезло встретить одного из них, ее жизнь превратится в сказку. Рассказываем, на обладателей каких имен стоит обратить внимание тем, кто мечтает о красивой истории любви.

Константин

Любовь - смысл жизни мужчины, нареченного именем Константин. Его обладатель наделен тонкой душевной организацией, нередко он находит свое призвание в искусстве. Из Кости получается талантливый живописец, актер, музыкант или иной представитель богемы. А кто нужна такому человеку? Правильно - муза.

Все свои силы Константин направляет на то, чтобы найти ту, что будет его бесконечно вдохновлять.

Встретив такую девушку, он покажет ей, что такое настоящая романтика. Имя и образ счастливицы, которой довелось стать избранницей этого мужчины, будут запечатлены в стихах, картинах и т.д.

Матвей

На первый взгляд Матвей может показаться простым парнем, однако если познакомиться с ним поближе, становится понятно - это безнадежный романтик. Обладатель этого имени видит мир совершенно в иных красках. Он способен обнаружить нечто прекрасное и величественное во всем, на что падает взгляд.

А уж своей избраннице Матвей готов посвящать целые оды.

Ради своей любви парень, названный этим именем, готов на любые поступки. Написать признание мелом на асфальте под окнами дома? Рано утром съездить за город, чтобы собрать для любимой букет полевых цветов? Для Матвея нет ничего невозможного.

Филипп

Если у вас появился трогательный поклонник, который никак не решается признаться в симпатии, а только томно смотрит издали и вздыхает - то с наибольшей долей вероятности он носит имя Филипп. Обладатель этого имени стесняется продемонстрировать свои чувства открыто.

Девушке придется сделать первый шаг, но если она решится на это, что точно не пожалеет.

Вдохновленный ее вниманием Филипп сделает все возможное, чтобы она почувствовала себя настоящей принцессой. Даже спустя много лет с момента начала отношений этот мужчина будет радовать ее романтичными поступками.