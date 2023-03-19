Достанут с неба луну: мужчины этих знаков Зодиака готовы на все ради любимой

Рядом с этими парнями любая женщина почувствует себя королевой.

Времена, когда герои и рыцари были готовы на любые подвиги ради своей возлюбленной, ушли в прошлое. Но так ли это на самом деле? Быть может, и в наши дни еще можно встретить мужчин, для которых обещание достать с неба луну и прокатить на облаках - далеко не пустой звук? Астрологи убеждены, что такие парни действительно существуют, и рождаются они на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет истинные джентльмены.

Овен

Мужчины, рожденные под огненным знаком Овна, могут смело претендовать на звание пылких героев-любовников. Порой они кажутся ненадежными, но на самом деле это не так - в груди уроженцев знака бьется любящее и благородное сердце.

Когда представитель огненной стихии по-настоящему влюблен, он будет пылинки сдувать со своей избранницы, интересоваться, всего ли ей достаточно и чего она желает еще.

Устоять перед такой трогательной заботой совершенно невозможно.

В отношениях Овен выкладывается по полной, главное - не превращаться в потребителя, который воспринимает дары как должное. Чтобы подстегнуть в представителе знака энтузиазм, необходимо хвалить его и отвечать не меньшей заботой.

Лев

Представитель огненного знака не бросает красивых слов на ветер. Если Лев пообещал, что его возлюбленная не будет ни в чем нуждаться, значит, так и случится. Он в лепешку расшибется, но сдержит свое обещание.

Лев - настоящий лидер, который легко и быстро добивается успеха в любой сфере, которую для себя выберет.

Он думает не только о настоящем, но и о будущем, о благополучии своей любимой женщины и потомства.

Поэтому рядом с этим знаком можно ощутить себя настоящей королевой. Лев с удовольствием исполнит каждый каприз возлюбленной, но взамен потребует безграничной верности и безусловной любви.

Стрелец

Для целеустремленного Стрельца нет ничего невозможного. Этот знак обожает ставить себе сложные задачи, а потом с блеском их решать. Такое поведение свойственно ему не только в бизнесе, но и в личной жизни.

Мужчина, рожденный под этим огненным знаком, ценит свою избранницу и старается обеспечить ее всем, чего она пожелает.

Стрелец - тот партнер или супруг, который не возвращается домой без приятного презента или букета цветов.

В любой ситуации представитель знака непременно будет на стороне своей второй половинки, сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать и вытащить из проблем. Сложно себе представить более совершенного партнера, чем Стрелец.