Достался счастливый билет: участь победительницы первого реалити-шоу в России «За стеклом» вызывает зависть

Вся страна узнала Жанну Агагишеву после участия в шоу «За стеклом». Именно она в компании Дениса Федянина стала победительницей проекта, но решила не продолжать свою карьеру в реалити-шоу, так как не мечтала о настолько скандальной славе.

Как оказалось, после громкого проекта Жанна сконцентрировалась на своей карьере. Она работала на телевидение, но затем познакомилась с предпринимателем по фамилии Рыжов и стала его супругой.

Замужество полностью изменило жизнь девушки. Она переехала в особняк на Рублевке и занялась семьей, родив двух сыновей. Со временем же она открыла собственным детский сад, но в 2015 году решилась развестись.

Вновь замуж звезда экрана вышла уже спустя год. Победительница «За стеклом» сменила фамилию на Казанскую, родила третьего ребенка и продолжила заниматься собственным бизнесом. Жанна старается не привлекать к себе внимание публики, однако отмечает, что полностью довольна жизнью, а участие в реалити-шоу вспоминает как важный, хоть и тяжелый опыт.