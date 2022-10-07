Достался «по наследству» от Собчак: правда о любовнике Бородиной вышла наружу

Это сейчас Ксения Собчак и Ксения Бородина обмениваются колкостями в соцсетях. А еще несколько лет назад они уживались в качестве ведущих реалити-шоу «Дом-2» и даже делили одного и того же мужчину. Как выяснилось, любвеобильный красавец из «Динамита» Леонид Нерушенко успел покрутить романы с обеими Ксениями.

О его страстных отношениях с Собчак до сих пор помнит Дима Билан. Певцов связывала дружба благодаря одному продюсеру Юрию Айзеншпису. Пару раз Билан прятал Леню у себя дома от разгневанной Собчак, барабанящей в дверь.

«Я стоял намертво, защищая друга», — рассказывал музыкант «Экспресс газете ».

Роман с Ксенией у исполнителя был недолгим. Вскоре она нашла партию посолиднее, а Нерушенко, как говорят близкие, передала «по наследству» Бородиной. Они встречались вплоть до самой смерти Леонида в 2005 году. Он увлекался мотоциклами и погиб в ДТП. Ксения была так раздавлена горем, что не смогла даже прийти на похороны. А вот Собчак не только появилась на церемонии прощания, но и полностью оплатила погребение бывшего бойфренда.