Досталось каждому: вы удивитесь, за что «Черно-белую любовь» по-русски растоптали зрители

В 2019 году на экраны вышел сериал «На твоей стороне». Уже по первым сериям зрители сразу догадались, какой историей вдохновлялись его создатели. Как и в популярном турецком проекте «Черно-белая любовь», в центре сюжета оказались врач и и преступник. Случайная встреча переворачивает их жизни: женщину-медика заставляют прооперировать раненого бандита. Но главарь не может лишить ее жизни. И врача ставят перед сложным выбором — умереть или пойти на поводу у преступников.

В интернете «Черно-белую любовь» по-русски буквально растоптали зрители. Они удивились, зачем нужно было снимать проект с таким же сюжетом, если и турецкий сериал пользовался успехом на ТВ. К тому же, по мнению критиков, отечественный аналог не выдерживает сравнения с оригиналом.

«Закупку зарубежных форматов не считают плагиатом, хотя по мне это тоже плагиат», «Актеров где набирали? Ни таланта, ни внешности», «Хоть и сыграно все то же самое, эффект от просмотренного абсолютно разный», «Весь сюжет „слизан“ под копирку», «Турецкий сериал на порядок выше», — посчитали комментаторы в Сети.