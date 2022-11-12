Достались бездонные отцовские глаза: как живет и выглядит единственная дочь Владимира Коренева

Владимира Коренева, знаменитого Ихтиандра, называли однолюбом. Еще в 1961 году Коренев женился на актрисе Алефтине Константиновой. Пара прожила вместе всю жизнь и обзавелась дочкой Ириной.

С детства Ира росла на театральных подмостках и, повзрослев, выбрала актерскую карьеру и вот уже много лет служит Электротеатру «Станиславский».

Кино для артистки всегда было на втором месте, тем не менее, Ирину Кореневу можно видеть в картинах «Радости земные», «Оружие Зевса», «Слепой», «Возвращение Мухтара-1», «Аромат шиповника».

Сегодня Ирине Кореневой 56 лет. У актрисы есть взрослый сын Егор, окончивший Высшую Школу Экономики и подаривший маме двоих внуков – Марию и Михаила.