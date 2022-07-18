Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Достали уже!»: Алсу вынудили покаяться перед россиянами

«Достали уже!»: Алсу вынудили покаяться перед россиянами

18 июля 2022 08:00
«Достали уже!»: Алсу вынудили покаяться перед россиянами

Никто не подозревал, какой голос скрывает певица.

Певица Алсу уже много лет выступает на публике и даже представляла страну на конкурсе «Евровидение», однако никто не подозревал, что певица обладает таким невероятным голосом. Алсу удалось обмануть всех судей третьего сезона шоу «Маска», на котором она выступала в костюме Пчелы.

«Достали уже!»: Алсу вынудили покаяться перед россиянами

Концерт за концертом Пчелке удавалось остаться неузнанной — никто из зрителей и судей даже подумать не мог, что за маской может скрываться Алсу, потому что никто не верил, что она обладает таким мощным голосом и широким диапазоном. После завершения программы в адрес певицы начали поступать обидные сообщения, обвиняющие ее в обмане. Мало кто поверил, что Алсу пела на сцене сама, а не воспользовалась чужой фонограммой. В качестве оправдания звезде пришлось записать живое исполнение песни «Любовь уставших лебедей».

«Не имею привычки оправдываться и что-то кому-то доказывать (когда уверена в своей правоте), но все-таки решила записать это небольшое видео, потому как «накопилось» и «достали» уже Пчёлку», — заявила Алсу перед записью, после чего добавила, что на записи нет микрофона, а есть только динамик телефона.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Related video