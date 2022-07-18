«Достали уже!»: Алсу вынудили покаяться перед россиянами

Певица Алсу уже много лет выступает на публике и даже представляла страну на конкурсе «Евровидение», однако никто не подозревал, что певица обладает таким невероятным голосом. Алсу удалось обмануть всех судей третьего сезона шоу «Маска», на котором она выступала в костюме Пчелы.

Концерт за концертом Пчелке удавалось остаться неузнанной — никто из зрителей и судей даже подумать не мог, что за маской может скрываться Алсу, потому что никто не верил, что она обладает таким мощным голосом и широким диапазоном. После завершения программы в адрес певицы начали поступать обидные сообщения, обвиняющие ее в обмане. Мало кто поверил, что Алсу пела на сцене сама, а не воспользовалась чужой фонограммой. В качестве оправдания звезде пришлось записать живое исполнение песни «Любовь уставших лебедей».