Достала нож — режь: один из самых жутких моментов финала «Монолога фармацевта 2» точно не поймут фанаты, не читавшие мангу

Финал второго сезона «Монолога фармацевта» — подарок для всех, кто обожает Маомао и Джинши. Но одна сцена оставила многих зрителей в лёгком шоке: Маомао чуть не отрезала себе мизинец! На первый взгляд в аниме всё объяснили просто: очередной странный эксперимент гениальной аптекарши. Но вот незадача — в оригинальной новелле этот момент куда более глубокий и даже романтичный.

После вторжения клана Ши Маомао возвращается в город, но уже не во дворец. Вместо привычной суеты императорских покоев — бедный район Красных фонарей и работа в доме Вердигрис. Она снова варит свои снадобья и балуется экспериментами, но мыслями совсем не здесь. Маомао всерьёз боится, что больше никогда не увидит Джинши. Ведь теперь во дворце хватает опытных врачей — зачем ему снова звать эксцентричную аптекаршу?

В манге и ранобэ Маомао так переживает из-за разлуки, что готова пойти на самый странный шаг — отрезать мизинец. В японской культуре этот жест часто ассоциируется с покаянием или разрывом связи — символично, правда? Но как раз в этот момент Джинши врывается к ней в дом, и мизинец оказывается спасён вместе с сердцем героини.

Аниме упустило внутренний монолог Маомао, в котором она все это проговаривает — без него сцена кажется просто очередным безумным трюком учёной. А на деле это был едва ли не первый звоночек, что Маомао наконец-то по-настоящему боится потерять Джинши. Так что, если вы не читали первоисточник, вы точно могли не уловить весь драматизм и скрытую нежность за этим леденящим душу кадром.

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