Досмотры и километровые очереди: подданные не могут попрощаться с Елизаветой II

Тысячи англичан собрались в Лондоне, чтобы проститься с Елизаветой II. Как отмечают СМИ, тело королевы пробудет в Вестминстер-холле в здании Парламента еще несколько дней, однако проводить Ее Величество в последний путь получится далеко не у всех.

Судя по официальной инструкции, которую опубликовали власти страны, перед тем, как попасть в здание Парламента, все желающие должны пройти процедуру досмотра. Внутрь им можно пронести только одну миниатюрную сумку, зонтик и лекарства. Еду или напитки проносить с собой категорически запрещено, как и делать снимки гроба или тела Елизаветы. При этом подходить к гробу на расстояние менее трех метров запрещено, а также останавливаться около него.

Из-за подобных сложностей у Парламента собрались огромные очереди. Как пишет CVT News , желающие ожидают около 30 часов, а некоторые даже ночуют в очереди, лишь бы одним глазом увидеть монарха. Многие могут просто не успеть попасть внутрь и попрощаться с королевой.