Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон

Китайский фильм Welcome to Gobi 2021 года в России получил локализацию, от которой сложно не поднять бровь. У нас его назвали «Бригада: Добро пожаловать в пустыню», да еще и снабдили максимально пафосным постером.

Одного только названия достаточно, чтоб в голове сразу щелкнуло: Саша Белый, Космос, Пчела, Фил, нулевые, братство, криминал. Неужели сейчас начнется азиатская версия культового сериала – с теми же разборками, но в пустыне, да еще и с азиатским колоритом? Увы.

Реальность оказалась прозаичнее. Никакой «Бригады» тут нет и близко. Перед нами скромная китайская драма с бюджетом около 200 тысяч долларов, которая крутится вокруг троих друзей, работающих на металлургическом заводе и погрязших в долгах.

Болезнь матери, проигранные деньги, мечты о лучшей жизни – все это толкает героев на ограбление инкассаторской машины.

После удачного налета фильм уходит в сторону разговоров, сомнений и медленного распада дружбы. Денег стало больше, спокойствия – меньше. Амбиции, страх и чувство вины начинают разъедать отношения, а один из главных героев так и вовсе хочет стать «стукачом».

На бумаге звучит неплохо, но, признаюсь честно, на экране все работает вяло.

Лично я выключил фильм на середине (хоть и хотелось сделать это спустя 15 минут), ведь мне стало понятно, почему на КП у фильма 4.8, меньше тысячи оценок и полное равнодушие аудитории.

Единственный подробный отзыв честно называет картину скучной и ни о чем. Так и есть. Никакого криминального драйва, никаких харизматичных «братков», никакого наследия «Бригады».

Локализаторы явно пыталась сыграть на народной ностальгии, но магия нулевых в пустыне Гоби так и не ожила.