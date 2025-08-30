Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

30 августа 2025 16:40
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Если вы не из тех, кто включает картины фоном, то точно наберете хотя бы 4/6.

Давайте проверим, настоящий ли вы фанат советского кино? Не тот, кто ставит «Иронию судьбы» фоном под Новый год, а тот, кто знает, что главное часто скрывается в последних сценах.

Ироничная улыбка героя, уезжающий поезд, одинокий фонарь во дворе… В этих кадрах — вся суть истории. И если вы действительно смотрели эти фильмы, а не просто видели их — вы узнаете их даже по такому срезу.

Так что если для вас кино — это не фон, а чувство, то этот тест ваш. Угадаете фильм по последнему кадру? Сейчас проверим!

Ранее мы писали: «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» (1983)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов Читать дальше 31 августа 2025
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест) Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Читать дальше 30 августа 2025
«Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест) «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Читать дальше 29 августа 2025
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Читать дальше 29 августа 2025
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Читать дальше 29 августа 2025
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест) Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест) Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше