Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Если вы не из тех, кто включает картины фоном, то точно наберете хотя бы 4/6.

Давайте проверим, настоящий ли вы фанат советского кино? Не тот, кто ставит «Иронию судьбы» фоном под Новый год, а тот, кто знает, что главное часто скрывается в последних сценах.

Ироничная улыбка героя, уезжающий поезд, одинокий фонарь во дворе… В этих кадрах — вся суть истории. И если вы действительно смотрели эти фильмы, а не просто видели их — вы узнаете их даже по такому срезу.

Так что если для вас кино — это не фон, а чувство, то этот тест ваш. Угадаете фильм по последнему кадру? Сейчас проверим!

