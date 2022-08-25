Дошло до угроз: конфликт экс-солиста «На-На» с Алибасовым вышел на новый уровень

Владимир Левкин после ухода из группы «На-на» получил от Бари Алибасова устное разрешение исполнять все свои композиции, которые так полюбились поклонникам. Прославленный музыкант запомнил обещание и решил собрать все старых коллег на своем юбилейном концерте, где планировал спеть не только собственные композиции, но и хиты времен коллектива. Однако Алибасов, как оказалось, выступил против такой идеи.

По словам супруги Левкина Маруси, которая разоткровенничалась со «СтарХитом », не так давно продюсер заявил, что намерен явиться на выступление в сопровождении полиции. Музыканты, по его мнению, незаконно будут исполнять песни «На-на», поэтому концерт можно будет расценивать как пиратство.

При этом собеседница издания отметила, что отменить концерт продюсер сможет только благодаря специальному судебному запрету, который он пока не получил. В целом же и Левкин, и его жена будут рады видеть его на их концерте, даже если он придет в сопровождении стражей порядка, ведь уже давно не держат на него зла.