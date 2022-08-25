Дошло до угроз: конфликт экс-солиста «На-На» с Алибасовым вышел на новый уровень
Музыканты не могут поделить творчество коллектива.
Владимир Левкин после ухода из группы «На-на» получил от Бари Алибасова устное разрешение исполнять все свои композиции, которые так полюбились поклонникам. Прославленный музыкант запомнил обещание и решил собрать все старых коллег на своем юбилейном концерте, где планировал спеть не только собственные композиции, но и хиты времен коллектива. Однако Алибасов, как оказалось, выступил против такой идеи.
По словам супруги Левкина Маруси, которая разоткровенничалась со «СтарХитом», не так давно продюсер заявил, что намерен явиться на выступление в сопровождении полиции. Музыканты, по его мнению, незаконно будут исполнять песни «На-на», поэтому концерт можно будет расценивать как пиратство.
При этом собеседница издания отметила, что отменить концерт продюсер сможет только благодаря специальному судебному запрету, который он пока не получил. В целом же и Левкин, и его жена будут рады видеть его на их концерте, даже если он придет в сопровождении стражей порядка, ведь уже давно не держат на него зла.