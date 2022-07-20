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Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги

20 июля 2022 15:45
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги

Виталий Гогунский удивлен претензиям бывшей жены.

44-летний Виталий Гогунский стал фигурантом судебного дела. Его бывшая жена Ирина Маирко обратилась с иском, заявив, что за три года после развода получила от актера лишь 1500 рублей в качестве алиментов на их общую дочь. Причем, по ее словам, видеться с девочкой звезда «Универа» также не спешит — он лишь изредка присылает Милане смс-сообщения.

Гогунский ответил на обвинения экс-супруги и оказался очень удивлен ее претензиям. Он подчеркнул, что с бывшей семьей остался в хороших отношениях и даже не знал о судебном иске.

«Я не в курсе», — заявил актер в беседе с Газетой.ру.

Отношения Ирины и Виталия строились непросто. Они начали встречаться в 2009 году, а через год у них родилась дочка Милана. Тем не менее пара вскоре рассталась. У актера был короткий брак с другой женщиной, но в 2016 году он вернулся к Ирине. Затем они поженились, но семейная жизнь не сложилась из-за постоянных конфликтов. Спустя 2 года пара развелась. В прошлом году Гогунский признавался, что экс-супруга не дает ему общаться с дочерью, несмотря на все его попытки наладить связь.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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