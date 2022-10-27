Дошло до рукоприкладства: за кулисами между Мирошниченко и Ефремовым кипели страсти

Ирина Мирошниченко славится не только своим актерским талантом, но и непростым характером. Актриса ездит исключительно на люксовых иномарках и может устроить настоящий скандал, если коврик в авто будет недостаточно чистым. Не раз доставалось от актрисы и ее обслуживающему персоналу, и коллегам по цеху. Участи возлюбленным звезды и вовсе можно только посочувствовать.

В свое время Мирошниченко закрутила роман с Олегом Ефремовым. Артист был крайне влюбчивым человеком, а потому Ирине Петровне не составило труда вскружить ему голову. В их отношениях кипели нешуточные страсти, и зачастую дело доходило до рукоприкладства.

Артистке не нравилось, что ее избранник часто прикладывался к бутылке и поглядывал на других женщин. Возможно, Мирошниченко простила бы эти огрехи Ефремову, если бы он давал ей главные роли в театре. Но ролей не было, а потому звезда в пылу ссоры могла запустить в мужчину парочку стульев. Впрочем, Олег Николаевич от своенравной и вспыльчивой актрисы не отставал. Как пишет портал «Экспресс газета» , однажды режиссер взбесился настолько, что выбросил из окна ни в чем не повинное пианино.