Дошло до рукоприкладства: на съемках «Беверли-Хиллз 90210» кипели страсти

Одной из главных звезд сериала «Беверли-Хиллз 90210» стала Шэннен Доэрти. Актриса всегда славилась своим непростым характером, из-за которого у нее часто случались конфликты с коллегами по цеху.

На съемочной площадке популярного проекта исполнительница роли Бренды не поладила с Дженни Гарт, воплотившей Келли. Той не нравилось, что Доэрти имела свое мнение по любому вопросу и никогда не упускала возможности озвучить его вслух.

Однажды брюнетка и вовсе перешла границы дозволенного — вдруг она задрала юбку Гарт, чем вызвала у нее приступ бешенства. Дело дошло до рукоприкладства: членам съемочной группы едва удалось разнять распоясавшихся артисток.

В результате Шэннен покинула проект, чем, впрочем, нисколько не расстроила Гарт. Как бы там ни было, со временем звезды не только забыли о своих разногласиях, но и стали близкими подругами.