Дошло до рукоприкладства: что на самом деле творилось на съемках «Ко мне, Мухтар!»

Съемки популярного советского фильма «Ко мне, Мухтар!» не обошлись без неприятного инцидента. Главная роль в картине отводилась собаке, из-за которой дело дошло до рукоприкладства.

Овчарка Дейк прекрасно справлялась со своей задачей, но, несмотря на это, ее дрессировщик Михаил Длигач всегда находился рядом. По сюжету главная героиня ленты, которую воплотила Алла Ларионова, продала пса сотрудникам милиции, а через год решила увидеться с четвероногим другом.

Собака же должна была наброситься на бывшую хозяйку. Ларионова не побоялась играть в сцене нападения без дублера, к тому же дрессировщик взял ответственность за ее жизнь и здоровье на себя. По этой причине Длигач портил дубль за дублем: как только после его команды овчарка набрасывалась на актрису, он вбегал в кадр, чтобы их разнять.

Режиссер настоятельно просил Длигача потерпеть хотя бы пару секунд, чтобы Дейк чуть-чуть покусал Ларионову (актрису снабдили всей необходимой защитой), но выдержки дрессировщику не хватало. Тогда Семен Туманов попросил Никулина при съемке очередного дубля схватить прыткого кинолога за полушубок, чтобы тем самым задержать его.

Актер, как ответственный человек, выполнил просьбу, за что и поплатился. «Я держал Длигача что есть силы, а он развернулся и ударил меня в скулу», — отметил Юрий Никулин в книге «Почти серьезно».