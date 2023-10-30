Дошло до международного скандала: японцы сняли продолжение мультика о Чебурашке и пожалели

Мультфильмы о неизвестном зверьке Чебурашке нашли своих поклонников не только в СССР, но и за границей. При этом особой популярностью он пользовался у жителей Японии, которые даже решили выпустить собственную версию.

Так, в 2010 году аниматоры Страны восходящего солнца представили кукольную версию приключений любимых героев, а спустя три года — анимационную. И именно она попала в широкий прокат, чему попыталась воспротивиться студия «Союзмультфильм».

Отечественным аниматорам не понравилось, что в России будут показывать историю Чебурашки и Гены, рассказанную иностранными авторами.

Но суд не встал на их сторону, а в претензиях увидели корыстную цель. Дело в том, что студия получала часть прибыли японских коллег от использования авторских прав. Но только от числа проданных билетов, а не от всей продукции в целом. Поэтому «Союзмультфильм» оставался без денег, которые получали японцы от продажи игрушек с Чебурашкой и Геной.

В итоге японская версия мультфильма с успехом прошла во многих странах мира, но студии пришлось немало времени потратить на судебные разбирательства.