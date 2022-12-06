Дошло до грязной драки: вас точно шокирует, кого не поделили Ричард Гир и Сталлоне

Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне симпатии друг к другу не питают. Впервые звезды пересеклись на съемочной площадке фильма «Лорды Флэтбуша». Именно там и началась их вражда, окончившаяся тем, что мистер Льюис из «Красотки» был вынужден отдать свою роль другому актеру.

Годы шли, но кумиры миллионов и не планировали находить общий язык. Дошло до того, что их встреча на званом ужине в доме Элтона Джона обернулась громким скандалом. Без грязной драки дело не обошлось. Причина потасовки заключалась в том, что Гир и Сталлоне не поделили женщину.

Впрочем, знаменитостей можно понять, ведь ею была принцесса Диана. Подробностями инцидента музыкант поделился в своей автобиографии «Я». Как оказалось, Ричард Гир и королева людских сердец в ходе вечера много общались между собой, что вывело из себя Сталлоне. По словам Джона, тот явно планировал покинуть дом артиста вместе с леди Ди, а его давний соперник мешал этому.

В результате звезды принялись выяснять отношения между собой, их удалось разнять с большим трудом. После этого Сталлоне поспешил удалиться, извинившись перед хозяином дома и всеми, кто в нем присутствовал.